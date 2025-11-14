WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares en diciembre

La medida impactará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple.
A partir del próximo 30 de noviembre, WhatsApp dejará de funcionar en una amplia gama de teléfonos celulares que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad definidos por Meta.
La medida impactará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple, cuyo hardware y software han quedado rezagados respecto a las capacidades y exigencias del servicio de mensajería.
De acuerdo con los nuevos criterios, a partir del próximo mes WhatsApp solo será compatible con teléfonos equipados con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, además de iPhones que cuenten como mínimo con iOS 12.
La lista completa de modelos cuya compatibilidad finaliza en los próximos días abarca una serie de dispositivos icónicos:
SAMSUNG
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend
Samsung Galaxy S5
MOTOROLA
Motorola Moto G (primera generación)
Motorola Moto E (2014)
LG
LG Optimus G
LG Nexus 4
LG G2 Mini
LG G3
SONY
Sony Xperia Z
Sony Xperia SP
Sony Xperia T
Sony Xperia V
Sony Xperia Z2
HUAWEI
Huawei Ascend Mate 2
HTC
HTC One M8
IPHONE
iPhone5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
fuente:datachaco