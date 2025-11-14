Viernes con temperaturas de hasta 30°C y pronóstico de tormentas aisladas

La jornada inició con el cielo ligeramente nublado y la temperatura de 19 grados.

Este viernes inició con el cielo ligeramente nublado y la temperatura de 19 grados. La humedad es del 94%.

Durante la mañana hay probabilidades de tormentas aisladas y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 30°C.

Por la noche, la jornada cerrará con posibles chaparrones y la temperatura descenderá a los 25°C.

El tiempo inestable se mantendrá hasta el día domingo al igual que las altas temperaturas. Desde el lunes las temperaturas tendrían un leve descenso y el cielo se despejaría.

