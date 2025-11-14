Saenz Peña: Más de 20 academias participarán del Segundo Encuentro Provincial de Folclore

Este sábado, Sáenz Peña recibirá a más de 20 academias de distintos puntos de la provincia y de Santiago del Estero, para el 2° Encuentro Provincial de Folclore.

El evento contará con la participación de academias como: La Providencia (Resistencia), Raíces de Amor (Pampa del Infierno), Orgullo Argentino, Tierra Mía (Pampa de los Guanacos), Raíces de mi abuelo, Sol de Mi Tierra, Arbolada de mi Pañuelo (Villa Ángela), Sol de mi Tierra (Santiago del Estero), El Algarrobo, El Pollito (ambas de Sáenz Peña),entre otras.

Las actividades iniciarán a las 18, con un desfile desde la Plaza Central hasta el Centro Cultural, en tanto que a las 19 será la gala con la presentación de todas las academias y luego actuarán Los Puntah, Orejanos Folk y Avío del Alma.

El valor de las entradas anticipadas es de $ 5.000, y se pueden adquirir en la Casa de Cultura. En puerta, tendrán un valor de $ 7.000. Desde el Municipio aseguraron que habrá servicio de cantina y patio de emprendedores.

