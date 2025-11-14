Recapturan a tres detenidos que se escaparon de la Comisaría Segunda

El hecho se dio este viernes por la mañana. Personal policial concretó un rastrillaje por la zona, donde logró recapturar a los evadidos.

En la mañana de este viernes, alrededor de las 7:10, se produjo la fuga de tres detenidos de la Comisaría Segunda de Charata.

Personal policial continuaba con operativos cerrojos en las inmediaciones de avenida Mariano Castex y República Argentina, lugar donde existe un lote de aproximadamente cuatro hectáreas de monte.

Allí, se logró visualizar entre plantaciones de girasoles y recapturar a T.A.E, de 35 años, último evadido que faltaba. Más temprano demoraron a dos más.

Se trasladó al mismo a la División Medicina Legal y posterior a este edificio para ser realojado.

Se puso en conocimiento al fiscal interviniente quien dispuso que se notifique de la causa en mención a los tres evadidos.

Fuente:datachaco

