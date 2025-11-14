Recapturan a tres detenidos que se escaparon de la Comisaría Segunda

14 noviembre, 2025

El hecho se dio este viernes por la mañana. Personal policial concretó un rastrillaje por la zona, donde logró recapturar a los evadidos.

En la mañana de este viernes, alrededor de las 7:10, se produjo la fuga de tres detenidos de la Comisaría Segunda de Charata.

Personal policial continuaba con operativos cerrojos en las inmediaciones de avenida Mariano Castex y República Argentina, lugar donde existe un lote de aproximadamente cuatro hectáreas de monte.

 

Allí, se logró visualizar entre plantaciones de girasoles y recapturar a T.A.E, de 35 años, último evadido que faltaba. Más temprano demoraron a dos más.

 

Se trasladó al mismo a la División Medicina Legal y posterior a este edificio para ser realojado.

 

Se puso en conocimiento al fiscal interviniente quien dispuso que se notifique de la causa en mención a los tres evadidos.

 

Fuente:datachaco

