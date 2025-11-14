Marcela pidió la intervención del Poder Judicial, Obregón dijo que solo acompañó y Cesar sigue en silencio

Cesar Sena, Fabiana González y Gustavo Melgarejo decidieron no hablar, mientras que Marcela Acuña, Emerenciano Sena, Gustavo Obregón y Griselda Reinoso brindaron unas breves palabras.

La jornada número 14 y la última del juicio por Cecilia Strzyzowski inició con las últimas palabras de los siete imputados. Cesar Sena, Fabiana González y Gustavo Melgarejo decidieron no hablar, mientras que Marcela Acuña, Emerenciano Sena, Gustavo Obregón y Griselda Reinoso brindaron unas breves palabras.

CÉSAR SENA: SILENCIO ANTE EL JURADO

El principal acusado por el crimen, César Sena, optó por no hablar. «No», respondió cuando la jueza Dolly Fernández le consultó si deseaba decir algo antes del veredicto.

EMERENCIANO SENA FUE ESCUETO CON SUS PALABRAS

El dirigente social Emerenciano Sena fue breve al brindar sus palabras, afirmó su inocencia: «Soy inocente».

MARCELA ACUÑA DIJO QUE QUIERE LA INTERVENCIÓN DEL PODER JUDICIAL DE CHACO

En tercer lugar, Marcela Acuña tomó la palabra y fue la que más se extendió. Dijo ser inocente: «Jamás dañaría a nadie. Estoy atenta a la mediatización de este caso y a la utilización política».

Pidió que el veredicto se centre «en la verdad» y no en las presiones externas: «Quiero que prime la verdad sobre cualquier decisión que se tome, por todos nosotros, no solo por Cecilia».

También hizo referencia a la situación de las mujeres privadas de su libertad y lanzó fuertes críticas al sistema judicial chaqueño. «Así yo quedara condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras que no tienen trabajo, que no tienen un plato en su casa».

«El Poder Judicial de Chaco debe ser intervenido por el desastre que hicieron en esta causa. Lo delictivo hoy está en el Poder Ejecutivo», afirmó y añadió: «Haré todo lo que sea, esté donde esté, para que el Poder Judicial de Chaco sea intervenido».

OBREGÓN: UN PEDIDO DE PERDÓN Y LEALTADES

Gustavo Obregón pidió disculpas si sus acciones u omisiones contribuyeron a la situación investigada: «Pido perdón si por mi acción u omisión. Nunca fue mi intención lastimar o agredir a alguien».

Expresó una profunda lealtad hacia la familia Sena: «Acompañé a César como lo he hecho infinitas veces, por el cariño y respeto que tengo por sus padres, Emerenciano y Marcela, que son pilares fundamentales en mi vida y la de mi familia. A César lo siento como un hijo de corazón».

Repitió dos veces su pedido de perdón al jurado.

FABIANA GONZÁLEZ: SE MANTUVO EN SILENCIO

Al igual que César Sena, Fabiana González decidió no brindar declaraciones finales.

GRISELDA REINOSO: «ME DECLARO INOCENTE»

Reinoso, pareja de Gustavo Melgarejo, rechazó de plano las acusaciones: «No me hago responsable de lo que me culpan y me declaro inocente».

MELGAREJO: SIN NUEVAS DECLARACIONES

Por su parte, Gustavo Melgarejo sostuvo que ya había dicho todo lo necesario durante el juicio: «No, ya dije todo lo que tenía que decir».

