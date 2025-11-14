La Scaloneta disputará su último partido del año en Luanda este viernes

La Selección Argentina jugará un amistoso contra Angola desde las 13 horas (Argentina).

La Selección Argentina disputará su último partido de 2025 este viernes, en el marco de los festejos por los 50 años de la independencia angoleña, donde el campeón del mundo será el invitado de honor. Es así que la Scaloneta se medirá ante Angola en Luanda, a partir de las 13 horas (hora argentina).

El encuentro se jugará en el estadio 11 de Novembro de Luanda, con árbitro a confirmar, y será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe.

De cara al partido, Lionel Scaloni debió realizar varios cambios de urgencia. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone quedaron afuera por no haber completado los trámites sanitarios relacionados con la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país africano. Tampoco estará Enzo Fernández, quien continúa con su recuperación en Inglaterra.

De esta manera, se sumaron al equipo Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, mientras que Lisandro Martínez volvió a trabajar con el grupo, aunque no será parte del once inicial.

Por su parte, Angola buscará aprovechar la cita para medir fuerzas ante el campeón del mundo y celebrar con su gente. El equipo dirigido por Patrice Beaumelle viene de completar su participación en las Eliminatorias Africanas, donde finalizó cuarto en su grupo y sin chances de acceder al Mundial 2026.

POSIBLES FORMACIONES:

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo.

