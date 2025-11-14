Hoy hay asueto por el Día del Empleado Judicial en la provincia

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco dispuso que este viernes no habrá actividad en las seis circunscripciones judiciales del territorio provincial, en conmemoración del Día del Empleado Judicial.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) informó que el asueto rige durante toda la jornada de este viernes, según lo establecido en el punto primero del acuerdo 3.792/25, que adhiere a la celebración del Día del Empleado Judicial.

La fecha recuerda el aniversario de la creación de la Confederación Judicial Argentina en 1952, cuando representantes gremiales de distintas provincias se reunieron en Catamarca para conformar la primera agrupación judicial del país.

Asimismo, en mayo de 2011, mediante la ley 26.674, el Congreso de la Nación declaró oficialmente el 16 de noviembre como el «Día del Trabajador Judicial Argentino».

