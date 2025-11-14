El Ministerio de Salud advierte sobre cursos no autorizados

Desde la cartera sanitaria recomendaron antes de inscribirse o realizar cualquier pago, verificar la legitimidad de las capacitaciones con la Dirección de Fiscalización Sanitaria.

El Ministerio de Salud de la Provincia advirtió sobre la circulación de publicaciones en redes sociales que promocionan cursos virtuales de formación profesional sin validación oficial.

Se trata de publicaciones acerca cursos de formación profesional virtuales vinculados a distintas áreas de la salud.

Desde la cartera sanitaria conducida por Sergio Rodríguez recomendaron que, «antes de inscribirse o realizar cualquier pago, consulten previamente con la Dirección de Fiscalización Sanitaria, dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, para verificar la validez de los mismos y la autorización de las entidades o personas responsables».

«Esta medida busca prevenir posibles fraudes o estafas y garantizar que las capacitaciones en materia de salud cumplan con la normativa vigente y los estándares de calidad establecidos por la autoridad sanitaria», indicaron.

