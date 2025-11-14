Denunció que un amigo de su familia la abusó a los 15 años y que la sigue amenazando de muerte

Una joven de 22 años realizó una denuncia por abuso sexual con acceso carnal este jueves por la noche. La misma manifestó que desde 2014 es acosada por un amigo de su familia y que en 2018 abusó de ella.

La joven denunció que, en 2014, cuando ella tenía 13 años, el hombre comenzó a enviarle mensajes por Instagram con contenido sexual. La misma explicó que en ese momento le comentó a su padre y ellos lo confrontaron.

Todo siguió cuando en 2018, ella con 15 años, se encontraba caminando por la calle Monteaguado cuando fue interceptada por este hombre que iba con otro masculino en una moto. «Frenan y me sujetan, el denunciado me baja la calza y la ropa interior y mientras el otro chico me sujeta, el denunciado me penetró», dice la denuncia y afirma que en ese momento le dijo: «Vos hablas y te mato».

Seguidamente, la mujer se lo cruzó hace dos semanas en un semáforo de calle Hernandarias frente a la cancha de Alvear, éste iba a bordo de una motocicleta acompañado de otro sujeto y afirmó que le hizo señas con arma de fuego la cual tenía en su cintura.

Otro episodio reciente fue el día 03 de noviembre, cuando la joven iba en moto por la calle Fortín Warner y José María Paz, allí notó que el hombre la estaba siguiendo y le dijo: «Vos contas algo y te mato o les voy a matar a tus abuelos».

Ante la denuncia, la Policía logró la detención del hombre, identificado como S.P.M, en la calle Echeverría. La fiscalía en turno dispuso que la caratula de la causa sea «supuesto abuso sexual con acceso carnal».

Comentarios