Demoraron una camioneta cargada con mercadería ilegal

Durante la tarde del jueves, personal de la División Rural de Colonia Popular realizaba un control vehicular sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 39. En ese momento, una camioneta gris evitó el control y se internó rápidamente por caminos rurales de la zona.

Ante esta situación, iniciaron un seguimiento y lograron alcanzarla pocos minutos después. Se trataba de una camioneta Ford Ranger, cuyo conductor iba acompañado por otro joven.

Ambos transportaban una gran cantidad de bultos y admitieron que llevaban ropa y diversos productos sin ningún tipo de documentación ni aval aduanero.

Tras la inspección, secuestraron 60 bultos que contenían cepillos de dientes, espirales, esponjas, encendedores, prendas de vestir, calzados, toallas y manteles, entre otros artículos. También se incautó el vehículo utilizado para el traslado.

El Juzgado Federal correspondiente dispuso el secuestro de la mercadería y la notificación de los involucrados por «Supuesta infracción al Código Aduanero Ley 22.415», quienes recuperaron la libertad. Además, se solicitó el aforo a Aduanas de Barranqueras.

