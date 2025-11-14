Cómo avanza el acuerdo con EE.UU.: las etapas que vienen y el peso de Trump

El acuerdo marco de comercio e inversiones entre la Argentina y Estados Unidos, anunciado este jueves y celebrado enfáticamente por Javier Milei, marca un paso clave para la estrategia económica del Gobierno. Sin embargo, lejos de ser un punto de llegada, abre una nueva etapa de negociaciones que recaerá directamente sobre la administración de Donald Trump, encargado de definir cuándo y cómo se instrumentará cada uno de sus capítulos.

Según confirmó la Casa Blanca, ambos países «trabajarán con celeridad para finalizar el texto del acuerdo para su firma y llevar a cabo los trámites internos correspondientes antes de su entrada en vigor». La frase encendió interrogantes sobre el cronograma real, ya que no existe un plazo definido para los próximos anuncios y la letra chica aún no fue publicada.

Medios nacionales explicaron que la mayor parte de los ítems del acuerdo marco ya están cerrados: tarifas, barreras no arancelarias, propiedad intelectual, normas de conformidad, comercio digital, medio ambiente, seguridad económica, acceso agrícola y más. Sin embargo, cada uno constituye un capítulo extenso del acuerdo definitivo y se anunciará por separado en las próximas semanas.

Antes, los equipos legales deberán asegurarse de que cada punto se adecue a las legislaciones de ambos países. Solo entonces Trump decidirá cuándo anunciar los avances, según sus propios tiempos políticos.

La demora en la publicación del acuerdo durante las últimas semanas tuvo precisamente esa raíz: el ruido interno generado por algunos sectores económicos estadounidenses, especialmente por el debate sobre la carne argentina.

Uno de los capítulos sensibles aún sin definición es el de los aranceles al acero y el aluminio, que actualmente enfrentan tasas del 50% para ingresar al mercado norteamericano. Argentina eliminó temporalmente las retenciones a esos productos como gesto para favorecer las negociaciones, un alivio para empresas como Techint y Aluar.

La Casa Blanca dejó abierta la puerta a una mejora: indicó que podría evaluar el impacto del acuerdo en su «seguridad nacional», un guiño a la posibilidad de modificar medidas aplicadas bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, la misma con la que Trump impuso aranceles en 2018.

En cuanto a la carne, el panorama sigue difuso. Trump promueve cuadruplicar la cuota argentina —de 20.000 a 80.000 toneladas— para bajar los precios internos, pero el plan generó resistencia entre ganaderos y legisladores demócratas. Ese conflicto postergó el anuncio del acuerdo marco y explica la ausencia del tema en el comunicado oficial.

