Caso Cecilia: este viernes podría haber veredicto

Tras los alegatos finales de las partes en el juicio por jurados contra el Clan Sena por la muerte de Cecilia Strzyzowski, la jueza Dolly Fernández estableció un cuarto intermedio hasta este viernes, a las 8, para dictar las instrucciones finales al jurado, que quedará en deliberación para dar un veredicto.

En la decimotercera audiencia de este jueves, el equipo fiscal especial, las querellas y las defensas expusieron los alegatos de clausura.

En primer turno, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado solicitó al jurado un veredicto de culpabilidad para los siete imputados conforme el pedido de la fiscalía .

Luego fue el turno del querellante particular Gustavo Briend y del querellante por el Estado, Juan Ignacio Díaz, quienes se expidieron en el mismo sentido.

Las defensas empezaron con Ricardo Osuna, por Emerenciano Sena, quien pidió un veredicto de no culpabilidad para su defendido.

A continuación, Celeste Ojeda pidió veredicto de encubrimiento agravado para Marcela Acuña. En tanto, Gabriela Tomljenovic solicitó un veredicto de no culpabilidad para su defendido, César Sena .

A su vez, Elena Puente pidió veredicto de no culpabilidad para sus representados: Fabiana González y Gustavo Obregón. A su turno, Mónica Sánchez y Lucas Santa Cruz solicitaron veredicto de no culpabilidad para su defendido Gustavo Melgarejo. Por último, Ojeda pidió al jurado veredicto de no culpabilidad para Griselda Reinoso.

CÓMO SIGUE EL JUICIO POR CECILIA

En la audiencia de este viernes será el momento de las instrucciones finales. La jueza técnica Dolly Fernández leerá al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una.

Luego, el jurado entrará en la etapa de deliberación que, según lo establecido por ley, debe durar un mínimo de dos horas. El veredicto al que llegue el jurado debe ser unánime.

El equipo fiscal especial está conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez. Las querellas están a cargo de Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad. Mientras que los defensores son: César Sena (Gabriela Tomljenovic y Celeste Segovia), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Olga Mongelós), Marcela Acuña y Griselda Reynoso (Celeste Ojeda, defensora oficial 12), Fabiana González y Gustavo Obregón (Elena Puente y Orlando Peralta) y Gustavo Melgarejo (Mónica Sánchez).

LOS IMPUTADOS

Cesar Mario Alejandro Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art. 80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).

Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal).

Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: por el delito de Encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3° acáp. «A» en función del inc. 1° acáp. «B» del Código Penal).

Desde el Poder Judicial informaron que las instrucciones finales y veredicto serán transmitidos en vivo y abierto a través del canal de Youtube de Juicios por Jurados.

