Caso Acaí: allanaron domicilios en El Espinillo y secuestraron celulares y un arma de fuego

La División de Investigaciones Complejas Interior de Juan José Castelli llevó adelante este jueves un operativo clave en el marco de la causa que investiga la desaparición de Acai, una yaguareté hembra reinsertada en su hábitat el pasado 4 de octubre y cuyo último registro vía radiocollar fue el 25 del mismo mes.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad, se realizó alrededor de las 21 en dos domicilios del paraje Manantiales, en El Espinillo. Uno de ellos pertenece a E.A.G, de 29 años, señalado como uno de los posibles involucrados en la desaparición del animal.

En la vivienda de E.A.G, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares Samsung (modelos J5 y A04) que serán sometidos a peritajes para intentar recuperar información relevante para la causa. Además, se incautó un revólver calibre .22, marca Pasper S.A., con tambor de ocho alveolos y sin cartuchos. El arma presenta empuñadura de madera y estructura plateada. Todo quedó a disposición de la Justicia Federal.

De manera simultánea, se allanó el domicilio de E.L, de 81 años, también residente del paraje Manantiales. En este caso, la requisa arrojó resultados negativos y no se secuestraron elementos de interés.

Tras ser informado del procedimiento, el fiscal interviniente dispuso no adoptar medidas judiciales contra ninguna de las personas allanadas por el momento. Las tareas investigativas continúan para determinar qué ocurrió con Acai y si existió intervención humana en su desaparición.

Comentarios