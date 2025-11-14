Cae banda narco en Villa Libertad: detienen a dos jóvenes con cocaína y $700 mil en efectivo

En un operativo realizado anoche en el barrio Villa Libertad de Resistencia, efectivos de la División Microtráfico llevaron adelante un allanamiento que culminó con la detención de dos jóvenes y el secuestro de droga y una importante suma de dinero en efectivo.

El procedimiento, que se extendió entre las 21 y la medianoche, se desarrolló en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes. Los agentes irrumpieron en una vivienda ubicada en la zona de Julio Tort al 2000, donde hallaron elementos clave para acreditar la presunta comercialización de drogas.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar fueron detenidos dos jóvenes de 26 y 22 años. Además, secuestraron 146 bochitas de cocaína, con un peso total de 24 gramos, listas para su distribución.

Durante la requisa, también encontraron $721.500 en efectivo, suma que estaría vinculada a la actividad ilegal investigada. Los elementos incautados quedaron a disposición de la justicia federal, que continuará con las actuaciones correspondientes.

El operativo forma parte de una serie de intervenciones que la División Microtráfico viene realizando en distintos puntos de la ciudad para desarticular redes dedicadas al narcomenudeo.

