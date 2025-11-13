Zdero concluyó su agenda en Europa con reuniones estratégicas en Portugal

En el marco de la misión institucional del Norte Grande en Portugal, el gobernador Leandro Zdero acompañó una intensa agenda de actividades junto a representantes de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa, orientadas a fortalecer la cooperación económica, tecnológica y empresarial con el país europeo.

Uno de los encuentros fue con AVILUDO, una de las principales distribuidoras alimentarias de Portugal, dedicada al canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering). La empresa se especializa en el suministro de carnes, pescados, productos frescos, congelados, elaborados y no alimentarios. En ese marco, se presentó el catálogo de productos chaqueños, con el fin de abrir nuevas oportunidades de comercialización y cooperación comercial.

Asimismo, Zdero y los representantes del Norte Grande se reunieron con Jorge Costa, en representación del Grupo Visabeira, un holding multinacional con más de 16.000 trabajadores y una de las principales corporaciones empresariales de Portugal, con presencia en 18 países. El grupo desarrolla actividades en los sectores de industria, energía, tecnología, construcción, telecomunicaciones, turismo, servicios e inmobiliaria. En 2024 alcanzó un volumen de negocios récord de 2.265 millones de euros. Durante el encuentro, se analizaron posibilidades de cooperación en infraestructura, energía y tecnología aplicada al desarrollo regional.

En el marco del Web Summit Lisboa 2025, el gobernador Zdero mantuvo además un encuentro con el CEO de Microsoft Portugal, Andrés Ortolá, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo de startups tecnológicas, innovación digital y oportunidades para emprendedores del Norte Grande. El Web Summit es uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, que reúne a líderes empresariales, inversores y gobiernos para debatir sobre el futuro de la tecnología, la sostenibilidad y la transformación digital.

Finalmente, la comitiva mantuvo una reunión con Francisco Amaral, Investor Relations Principal de C2 Capital Partners, una empresa global de gestión de fondos de capital de riesgo especializada en inversiones inmobiliarias y energías limpias.

C2 Capital Partners opera en 15 ciudades del mundo, incluida Lisboa, y está enfocada en añadir valor estratégico a propiedades y proyectos de desarrollo en sectores como vivienda, hotelería, logística, centros de datos, biocombustibles, energía solar y eólica.

Comentarios