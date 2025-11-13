Un vecino de Sáenz Peña se llevó más de $170 millones con la Poceada

13 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La Quiniela Poceada continúa entregando premios millonarios y, esta vez, el afortunado fue un vecino de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien ya se presentó en la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo el cobro de su premio.
El golpe de suerte llegó para este hombre de 47 años, un vendedor de la ciudad, que logró los cinco aciertos durante el sorteo correspondiente al sábado 8 de noviembre pasado.

Su premio vino de la mano de una combinación manual, compuesta por los números: 03 – 21 – 23 – 55 y 62. La jugada fue registrada en la Agencia N° 670-08, y le permitió alzarse con un premio acumulado de $170.373.818.

Según relató, su mayor anhelo es invertir en la casa propia, un sueño que hoy empieza a concretarse

Comentarios

Te Puede Interesar

Vecinos lincharon a delincuente que intentó robar una cooperativa en Resistencia

[...]

Exitosa fiesta de carnaval organizada por el área de Adultos Mayores del municipio

[...]

En Formosa un rayo mató a 65 terneros en un corral

[...]