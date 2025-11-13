Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién fue el nuevo eliminado

Por decisión del jurado, un famoso tuvo que abandonar el reality culinario este miércoles y causó sorpresa.

Pasó una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity y un famoso tuvo que abandonar la competencia por decisión del jurado. Este miércoles, los participantes se enfrentaron a un desafío difícil y dieron lo mejor para permanecer en la competencia.

En esta oportunidad, Luis Ventura se convirtió en el cuarto eliminado de la 4° temporada al fracasar con su réplica de la trucha confitada en aceite con curry verde y jengibre que hace el chef Tomás Treschanski en su restaurante.

En esta gala de eliminación, Julia Calvo, Andy Chango y Luis fueron los peores platos de la jornada. Sin embargo, después de pensarlo bien Donato de Santis , Damián Betular y Germán Martitegui resolvieron que el presidente de APTRA sea quien abandone la competencia de cocina.

«No la pasé bien porque tuve que manejarme con elementos que no utilizo. Uno de ustedes me rescató», admitió Ventura ante el jurado en su despedida.

«Acá vio el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado» , sostuvo el periodista de espectáculos.

«Me voy muy agradecido y sabiendo que me llevo algo nuevo, así como cuando hice teatro infantil con Panam, revista con Moria Casán o coreografías con Ricardo Fort. Siempre fui un atrevido de la vida, y así llegué a ser director técnico de fútbol o presidente de APTRA. No sé si me voy siendo cocinero pero pude aprender a usar ollas y hornallas», continuó Luis.

«Tus platos son reales porque vos sos un tipo real. Aprendí mucho de vos en este medio», le dijo Wanda Nara a Luis para despedirlo como se lo merece.

Quiénes son los eliminados de MasterChef Celebrity hasta ahora

Jorge “Roña” Castro .

Pablo Lescano (abandonó por decisión propia) .

Esteban Mirol .

Diego «Peque» Schwartzman .

Luis Ventura.

