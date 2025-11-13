Renunció el juez Sinkovich y así evitó el jury de enjuiciamiento

Se pudo confirmar que el doctor Jorge Mladen Sinkovich, titular del Juzgado Civil y Comercial N.º 6 de Resistencia, Chaco presentó su dimisión ante el titular del Consejo de la Magistratura. Tendrá derecho a la jubilación como magistrado, evitando además su enjuiciamiento.

Tras haber estado en el centro de una fuerte polémica judicial y política, el juez Jorge Sinkovich renunció este jueves a su cargo y de esa manera evitar el jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura.

El ahora ex magistrado habia realizado una gira mediática en las últimas semanas, tratando de instalar una situación de persecución personal. En realidad, tras varios de sus fallos, se habia colocado en el centro de la polémica.

Se sabía que estaba en marcha la presentación de un pedido de jury de enjuiciamiento por su fallo con el cual aplicó astreintes (sanciones económicas) al Estado por casi $ 86 millones diarios, en función de lo que él consideró que la Provincia no estaba cumplimiendo con la entrega de agua potable y alimentos a las comunidades wichí. Esto recién se frenó cuando tras la intervención de la Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia revocó el fallo en primera instancia.

Otro de los casos, incluyó su decisión de intervenir en la causa que investigaba al intendente de General Pinedo, Chaco, Franco Ciucci, por acusaciones referidas a supuesta emisión de cheques sin fondos y otras irregularidades en la administración municipal. Pese a ser un juez de primera instancia en la capital chaqueña, él decidió intervenir en aquella jurisdicción. Eso ya había generado un profundo malestar en ámbitos judiciales.

Finalmente, otro caso que también habia generado una fuerte tensión en relación con Sinkovich, incluyó una denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia, por una situación de la jueza Rosaía Zózzoli. Siendo juez de primera instancia, Sinkovich desestimó la denuncia que hizo el STJ. Al poco tiempo, el mismo magistrado habilitó un amparo en favor de la hija de la jueza Zózzoli que le permitió a la mujer, de 33 años de edad, retirarse de la Fiscalía de Estado por «incapacidad».

La renuncia de Sinkovich.

En la nota que presentó en la mañana de este jueves, Sinkovich dejó en claro que se acogerá a la jubilación ordinaria como magistrado y que cobrará «el anticipo previsional de ley», exigiendo finalmente que se le abonen «las vacaciones nogozadas y todo lo que por derecho le pueda corresponder».

El trámite pasó al Superior Tribunal de Justicia quien deberá definir la aceptación o no de esta renuncia.

