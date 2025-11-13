Osuna pidió un veredicto de no culpabilidad para Emerenciano y acusó a la fiscalía de «manipular pruebas»

El abogado de Emerenciano Sena, acusado com partícipe primario, abrió la ronda de los alegatos de cierre de las defensas. Dijo que la fiscalía sacó «conjeturas» y que no «hay pruebas».

Luego de un cuarto intermedio, se reanudó la audiencia número 13 del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la defensa de Emerenciano Sena, a cargo del abogado Osuna, expuso un alegato centrado en cuestionar la investigación y en afirmar que no existe ninguna prueba que ubique al dirigente social en el crimen. «Quiero empezar con una pregunta simple: ¿qué hay hoy contra el señor Emerenciano Sena? Nada», sostuvo frente al jurado.

Osuna aseguró que tanto la fiscalía como las querellas construyeron «una historia que nunca existió», comparando la acusación con «un muñeco de nieve» armado artificialmente. «¿Ustedes vieron alguna vez nieve en Chaco? Ellos intentaron armar un muñeco de algo que nunca estuvo allí», lanzó. Sostuvo que las teorías sobre un plan criminal o una organización delictiva «no fueron probadas en absoluto», y que las piezas del rompecabezas presentado por la acusación «faltan porque nunca las buscaron».

El defensor centró su exposición en los movimientos de Emerenciano el 2 de junio de 2023, día del crimen. Señaló que las cámaras sólo muestran su salida de la vivienda a las 7:15, antes de que César Sena y Cecilia llegaran a la casa de Santa María de Oro. «Eso prueba exactamente lo contrario a lo que dicen: Emerenciano no estaba allí», afirmó. Aseguró que durante toda la mañana su defendido estuvo en su «lugar habitual de trabajo», que compartió el almuerzo con compañeros y recién regresó a su domicilio cerca del mediodía. Consideró «irrelevante» la llamada con Gustavo Obregón a las 13:04, en la que éste le menciona «lo de Omicron». «Lo presentan como pieza clave de un plan criminal, pero es una conjetura. No tiene contenido incriminante», señaló.

Osuna también criticó duramente la investigación y acusó a la fiscalía de manipular pruebas y querer imponer un relato desde el primer día. «Pídanle todas las pruebas contra Emerenciano Sena. Pónganlas en una bolsa: va a ser una bolsa vacía», afirmó.

Señaló que la fiscalía decidió no interrogar a testigos como Marcela Acuña o Fabiana González sobre mensajes clave y que «los testigos vinieron guionados». Incluso citó palabras del jefe de Homicidios, quien habría manifestado que no se pudo determinar si el crimen ocurrió o no dentro de la vivienda de Santa María de Oro. «Sin embargo, la fiscalía y la querella dieron eso por cierto», remarcó.

El abogado cuestionó además que se diera por acreditada la muerte de Cecilia sin restos identificables: «No hay una sola prueba concluyente. Dieron por cierto algo que aún hoy no saben qué están buscando». Y agregó: «Desde el primer día, Emerenciano supo que no tenía nada que ver. Nunca le explicaron por qué estaba acusado ni qué prueba lo vinculaba al hecho».

Para finalizar los alegatos, el defensor de Emerenciano Sena pidió al jurado popular un veredicto de no culpabilidad para su representado.

Fuente:diariochaco

