Ojeda insistió en la inocencia de Marcela Acuña: «No sabía lo que le pasaba a su hijo»

La abogada defensora de la madre de César Sena aseguró que la mujer «no tenía idea» de lo que hizo su hijo.

Luego del primer alegato final de la defensa a cargo de Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, es el turno de Celeste Ojeda, representando a Marcela Acuña. Su testimonio comenzó a las 13:33, dando un discurso similar a su testimonio inicial.

«Yo les dije que les iba a demostrar con pruebas lo que había sucedido. Hoy los puedo mirar a la cara y asegurar que probé. Les traje pruebas técnicas, no testimonios: pruebas mias y de la fiscalía», remarcó la abogada.

Como argumento, reconstruyó la secuencia de aquel 2 de junio de 2023, insistiendo en que Acuña desconocía lo que hizo su hijo y niega la existencia de un plan criminal para asesinar a Cecilia Strzyzowski. En primer lugar, señala una distancia de 5 horas entre la hora de la presunta muerte de la joven (10:47) y el primer mensaje que Acuña le escribe a Fabiana González (16:51). «Pasaron 6 horas hasta que Marcela envia este mensaje, 6 horas hasta que Marcela se da cuenta que algo grave sucedió en su casa».

«Hay que ver si es cierto lo que dice la Fiscalía que ellos se ausentaron para dejarle la casa libre a su hijo para que cometa el femicidio», expresó. «8:30 llegaron dos personas en moto, que fueron identificadas en el video del cabo Cruz: una era Fabiana y la otra Diana. ¿Por qué no les dijeron que estaban esas dos personas? Porque se caía la idea del plan», aseguró Ojeda.

Luego, indica que al llegar a la casa de Santa María de Oro, César no tenía la llave: «Que gran equivocación del plan criminal, armar el plan y no tener llave. Tuvieron que esperar 2 minutos que alguien les abriera y ahí ingresaron», ironizó. También mencionó la vuelta «de improviso» de González a la casa, minutos después de la presunta hora del asesinato: «¿De qué plan están hablando?»,

Luego, cuando Marcela se encontró con César en el ex barrio Emerenciano, asegura que no hablaron. «La Fiscalía dijo que estando los 3 juntos comienza la segunda parte del plan. ¿Qué segunda parte? Desde la defensa mostramos todos los mensajes, desde la defensa pudimos demostrar que Marcela no sabía lo que le pasaba a su hijo», aseveró Ojeda.

«Si Marcela sabía que había pasado, ¿por qué lo mandaba a Colonia Elisa a un evento masivo con un rasguño a la vista? ¿Por qué lo haría?», señaló. «Hasta ese momento César no dijo nada, incluso Marcela dijo ayer que hasta ahora no dijo nada», agregó.

Luego menciona la llegada de Roxana Ferreyra, la mujer que planchaba, a la casa de Santa María de Oro a las 16:00. «Se le preguntó al cabo Cruz por qué eliminaron el segundo video y dijo que por pedido del fiscal. ¿Por qué? Porque no encaja con el plan».

Fuente:diariochaco

Comentarios