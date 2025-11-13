Motociclista perdió la vida, tras despistar y chocar contra un alambrado

En la tarde de este miércoles, personal policial tomó conocimiento que, sobre un camino rural en el Paraje Santa Justina, se hallaba una persona sin signos vitales.

La prevención arribó al lugar constatando la veracidad de lo informado, donde se observaba que, a raíz de la lluvia caída y el camino de tierra barroso, una motociclista que circulaba por el lugar despistó y terminó contra el alambrado perimetral de un campo.

Se trataba de una motocicleta Corven Energy 110 cc., azul, cuyo conductor estaba sin vida al costado de la misma.

Se identificó a la víctima como G.M.J, de 54 años, con domicilo en Pasaje Pampa Zanata de Las Breñas.

El iscal en turno acudió al lugar, así como el médico forense, y el licenciado del Gabinete Científico del Poder Judicial.

Luego de diligencias, el fiscal dispuso que el cuerpo sea trasladado a la morgue del Hospital y sea entregado a su familia para los fines póstumos.

La causa de muerte fue «traumatismo cráneo encefálico – paro cardiorrespiratorio traumático».

Comentarios