Le robó un arma a un policía y lo detuvieron en el barrio Zampa

Durante la madrugada, personal de la Comisaría Quinta intervino en un hecho de robo ocurrido en una vivienda del barrio Zampa, donde un agente policial denunció la sustracción de distintas pertenencias, entre ellas su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros.

Tras realizar tareas investigativas y recopilar información aportada por vecinos, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones de avenida Nicaragua y calle 11.

Al ser demorado, el joven tenía en su poder una mochila que contenía la pistola sustraída con su cargador y cuatro proyectiles.

El demorado fue trasladado a la dependencia policial junto al arma recuperada, por disposición de la fiscalía interviniente.

