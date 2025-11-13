La Justicia rechazó el pedido de domiciliaria de Julio de Vido y deberá ir a prisión

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, deberá cumplir en prisión la condena a cuatro años impuesta por su responsabilidad en la Tragedia de Once, ocurrida en 2012 y que dejó 51 víctimas fatales. Así lo dispuso este miércoles el Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4), tras el reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó la sentencia.

Durante la mañana, la defensa de De Vido, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, había solicitado que se le concediera el beneficio de no cumplir la pena en una cárcel común. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y confirmó la orden de detención.

En su resolución, los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel resolvieron «mantener indefectiblemente la convocatoria para el día 13 de noviembre de 2025», cuando se espera que se concrete la ejecución de la pena.

Rusconi calificó como «arbitraria» la decisión de la Corte Suprema y adelantó que presentará una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

De Vido deberá presentarse este jueves 13 en Comodoro Py, mientras que por otro lado se desarrolla el juicio de la causa de los Cuadernos de las coimas, que también lo tiene procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo, junto con la expresidente Cristina Kirchner.

