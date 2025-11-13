Jueves con pronóstico de tormenta y una temperatura máxima que llegará a los 28°C

13 noviembre, 2025

Este jueves inició con el cielo algo nublado y la temperatura de 18 grados. La humedad es del 89%.

Durante la mañana hay pronóstico de tormentas y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 28°C.

Por la noche, el cielo cerrará la jornada nublado y la temperatura descenderá a los 22°C.

El tiempo mantendrá las mismas condiciones climáticas hasta el día viernes. El sábado la lluvia nos daría un descanso y la temperatura subiría considerablemente superando los 30 grados.

