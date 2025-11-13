Evaluación Nacional «Aprender» 2025: más de 23 mil alumnos del Chaco serán evaluados

Este miércoles se llevó adelante en todo el país la Evaluación Censal «Aprender» 2025, en la que participaron alrededor de 750.000 alumnos de sexto grado de escuelas primarias. En el Chaco, el operativo alcanzó a más de 23.000 estudiantes de instituciones públicas y privadas, tanto urbanas como rurales.

El dispositivo fue coordinado por el Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Dirección General de Planeamiento y Evaluación Educativa, en conjunto con las Direcciones Regionales y los equipos técnicos provinciales. Sin embargo, debido a las fuertes lluvias registradas el martes, varias escuelas no pudieron realizar la prueba y se reprogramó la jornada para el 18 de noviembre.

La evaluación nacional «Aprender», dependiente de la Dirección de Evaluación e Información Educativa de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, tiene como objetivo medir los aprendizajes de los estudiantes en Lengua y Matemática. Los resultados permitirán contar con información representativa a nivel nacional, provincial y por sector de gestión, y servirán de base para orientar políticas educativas.

Operativo en toda la provincia

La directora general de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Baranda, explicó que «está previsto que participen más de 20.000 establecimientos educativos y 750.000 alumnos de sexto grado en todo el país». En el Chaco, detalló, «más de 23.000 estudiantes serán evaluados».

«Lamentablemente, el tiempo no nos acompañó. En muchas instituciones no hubo energía eléctrica o los alumnos no pudieron asistir por el temporal, por eso las pruebas en esos casos se reprograman para el 18 de noviembre», precisó Baranda.

La funcionaria explicó que el operativo incluye cuestionarios para directivos, docentes y alumnos, con el fin de conocer cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, y obtener información sobre las condiciones institucionales y las necesidades de acompañamiento desde Nación y las provincias.

Baranda también destacó la magnitud del dispositivo:»Estamos distribuidos en 18 regionales y subregionales educativas. Hay 75 coordinadores a cargo del operativo, 1000 veedores —en su mayoría directores de escuelas o integrantes de equipos de conducción— y 1500 aplicadores externos, que no pertenecen a las instituciones evaluadas», detalló.

Finalmente, la directora agradeció «la participación y el compromiso de las instituciones, estudiantes y familias», así como «el trabajo de las autoridades y los equipos técnicos del Ministerio de Educación del Chaco».

La Evaluación Aprender es una herramienta clave para diagnosticar el estado de los aprendizajes y orientar mejoras en las políticas públicas educativas, reforzando el compromiso con una educación de calidad y equitativa en todo el país.

Comentarios