El Gobierno avanza en una ronda de reuniones con el PRO para destrabar sus reformas

Con la mira puesta en las sesiones extraordinarias que comenzarán el 10 de diciembre, el Gobierno nacional inició una estrategia política para recomponer vínculos con el PRO y alinear a los bloques aliados en Diputados y el Senado con el objetivo de garantizar el avance de las principales reformas legislativas.

Según adelantaron desde el Ejecutivo, se convocará a los presidentes de las bancadas aliadas de ambas cámaras antes del inicio de las sesiones. En Diputados, los encuentros estarán encabezados por el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

El oficialismo buscará sentar en la misma mesa a Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y a los representantes de Innovación Federal y Provincias Unidas. La apuesta es construir consensos que permitan agilizar los debates parlamentarios durante el verano.

En el plano legislativo, el Gobierno pretende que la reforma laboral sea el primer proyecto en ser debatido en la Cámara Alta. La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, ya inició conversaciones con los jefes de bloque del Senado y prepara una agenda de reuniones para impulsar los expedientes que el Presidente incluirá en el llamado a extraordinarias.

Desde su entorno aseguran que Bullrich «está intentando armar una mayoría para avanzar con las reformas», esquema al que podrían sumarse el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, según especulan en Balcarce 50.

La mesa política del Gobierno definió como ejes centrales de la agenda de verano al Presupuesto 2026, las reformas laboral y tributaria y la iniciativa que propone incentivar el uso de los dólares «del colchón». En esta fase, la Rosada descarta avanzar sobre temas sensibles como las vacantes en la Corte Suprema y en juzgados nacionales y federales, que podrían tensar las negociaciones.

Aunque el Gobierno necesita del acompañamiento del PRO, evita tensar la relación. En la Casa Rosada le bajaron el tono a las declaraciones surgidas del Consejo Nacional del partido —encabezado por Mauricio Macri— donde se afirmó que «no habrá fusión legislativa» entre ambas fuerzas. Ese encuentro reunió a los 24 presidentes distritales, legisladores y dirigentes del espacio, quienes definieron una estrategia parlamentaria común para evitar nuevas fracturas internas.

Tras la reunión, la diputada María Eugenia Vidal sostuvo que el PRO «es un partido independiente y autónomo» y reafirmó la intención de presentar un candidato propio en 2027.

