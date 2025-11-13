El fiscal Bogado pidió condenar a los 7 imputados: «A Cecilia la mataron, eso no es política, es femicidio»

Este jueves 13 de noviembre se lleva a cabo la audiencia número 13 del juicio por el femicidio de Cecilia S con los alegatos de clausura. Según estipuló la jueza técnica del caso, Dolly Fernández, cada parte tendrá 45 minutos para exponer.

El primero en tomar la palabra fue el fiscal Martin Bogado, miembro del Equipo Fiscal Especial que llevó adelante la investigación. Pasadas las 9:20 am dijo sus primeras frases: «Cecilia creía que iba a ser feliz con Cesar Sena, estaba enamorada, pensaba en un futuro junto a Cesar, pero lamentablemente se cruzó con las personas equivocadas, porque Marcela y Emerenciano nunca la aceptaron».

Martín Bogado, describió a sus alegatos como «el rompecabezas» del femicidio de Cecilia Strzyzowski y afirmó que el crimen fue premeditado y ejecutado dentro de la casa de los Sena, con la participación directa de César Sena, Marcela Acuña, Emerenciano Sena y colaboradores del entorno.

«Cecilia creía que iba a ser feliz con César, pero se cruzó con las personas equivocadas»

El fiscal comenzó leyendo algunos textuales donde la misma Cecilia expresaba que su suegra (Marcela Acuña) no la quería. Citó conversaciones con Cesar: «Te amo a vos, pero no a tu familia. No voy a esforzarme porque tu madre me acepte, no soy lo que ella quiere y nunca lo voy a ser».

El fiscal relató un episodio de violencia entre Cesar y Cecilia en una camioneta y leyó un mensaje que ella le mandó a su amigo luego del hecho: «Hoy tuve miedo porque vi mi vida delante de mis ojitos».

A partir de allí —sostuvo— comenzó «el calvario» de Cecilia: «la manipularon con una falsa herencia, le ofrecieron dinero y finalmente montaron un viaje inexistente, que funcionaría como coartada del crimen. Incluso, la propia Cecilia contó a su madre, Gloria Romero, que la idea del viaje había sido impulsada por su suegra».

La joven hizo reservas, buscó chocolaterías y organizó el trayecto creyendo que realmente viajaría. «Estaba convencida», dijo Bogado.

«LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD FUERON CLAVE»

El recorrido quedó registrado por cámaras:

– De la casa de la abuela de César

– Al café Gato Negro

– A la vivienda de Santa María de Oro

– Al motel Ruta 69

– Y nuevamente a Santa María de Oro, donde ocurrió el crimen

Emerenciano y Marcela salieron antes de que la pareja ingresara. Allí —aseguró el fiscal— César mató a Cecilia en una de las habitaciones. La joven se defendió: se constataron rasguños en Cesar.

César abandonó la casa a las 10:45, fue al barrio Emerenciano Sena y regresó al mediodía para continuar «la segunda parte del plan»: seguir la rutina, evitar sospechas y borrar pruebas.

Bogado explicó que luego de las 13 hay dos mensajes que revelan la coordinación del encubrimiento. El audio de Emerenciano a Obregón y el mensaje de Marcela a Fabiana, avisando que Obregón «iba a cuidar a César».

«Esos mensajes no fueron casuales», señaló Bogado

Asimismo, dijo que César viajó a Colonia Elisa, pasadas las 13 horas, junto a Melanie y Rita para crear una coartada.

En esta línea definió a la mujer que planchaba en la casa como una «testigo fundamental». A las 16 llegó la mujer que planchaba la ropa, quien vio a Marcela «rara» y escuchó una frase reveladora: «Lo mismo de siempre».

El fiscal remarcó que ella fue la única persona en esa casa que no sabía que había un cuerpo en una habitación.

Las cámaras —dijo— muestran la camioneta en la que creen que trasladaron el cuerpo, cubierto con bolsas. Un mensaje de Marcela a Fabiana refuerza esa hipótesis: «Sacá eso de la casa. Carguen la basura donde sea».

Cesar y Obregón llevaron el cuerpo a Campo Rossi y lo quemaron a 250 metros de la vivienda de los caseros. Las antenas de telefonía confirmaron la presencia de sus celulares allí.

