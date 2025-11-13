Descarriló un tren de carga en Fontana: seis vagones quedaron fuera de las vías

El hecho ocurrió este jueves al mediodía entre calle Brasil y avenida Alvear. El tren transportaba madera y granos de maíz.

Un tren de carga descarriló este jueves alrededor de las 13:20 en la ciudad de Fontana, entre calle Brasil y avenida Alvear, dejando fuera de las vías seis vagones que transportaban madera y bolsas de granos de maíz.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se produjo por exceso de carga. El encargado de transporte de la empresa SOFSA, Héctor Luis Dellamea, de 58 años, explicó que el peso del convoy superó la capacidad permitida, lo que provocó el descarrilamiento.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, y el tránsito vehicular en la zona continúa con normalidad. Efectivos de la Comisaría Primera de Fontana permanecen apostados en el lugar de forma preventiva mientras se evalúan los daños y se coordina la remoción de los vagones afectados.

El episodio no generó interrupciones mayores en la circulación ferroviaria ni daños a propiedades cercanas, aunque las autoridades confirmaron que se labraron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

