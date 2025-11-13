Celeste Ojeda: «Marcela Acuña encubrió a su hijo»

La abogada defensora de Marcela Acuña afirmó este jueves, en su alegato final en el juicio por jurados por la muerte de Cecilia Strzyzowski, que su asistida «encubrió a su hijo» César Sena, y pidió que sea la figura legal por la cual sea condenada.

En la extensa audiencia de este jueves, Celeste Ojeda negó la existencia de un plan para asesinar a la joven de 28 años, al tiempo que también aseguró que el principal motivo del encubrimiento fue que Emerenciano Sena no se enterara de nada. «Ella temía que Emerenciano mandara preso a su hijo», afirmó.

En su alegato, la abogada defensora se valió de la pantalla en la que expuso numerosas imágenes con mensajes y comunicaciones que mantuvo Acuña, tanto con Fabiana González, Gustavo Obregón, y el propio César Sena.

Así, realizó una reconstrucción del día 2 de junio, con las imágenes de los ingresos y salidas de la casa de la familia Sena, y con los mensajes y comunicaciones telefónicas, minuto a minuto.

«Les voy a presentar las mismas pruebas que les presentó la Fiscalía y algunas que trajimos nosotros», señaló Ojeda, quien además remarcó que esas pruebas iban a estar «completas, no como la Fiscalía, que mostró pruebas parciales».

«Acá no hubo ningún plan. Ese plan sólo existió en la teoría de la Fiscalía. Pasa que la Fiscalía dejó de lado todas las pruebas que no coincidían cono ese plan», aseguró.

Asimismo, la abogada afirmó que Marcela Acuña «se recién supo que algo había pasado en su casa con su hijo César a las 17, y que a partir de allí hubo un quiebre, y que actuó precipitadamente, sin ninguna planificación, para que Emerenciano Sena no se enterara de nada».

«Ella sabía que si Emerenciano se enteraba, iba a entregarlo a su hijo», aseguró.

Además, negó que Marcela Acuña haya sido quien propuso el viaje a Ushuaia. «Ese viaje sólo existió en la cabeza de César. Todas la menciones al viaje correpondían a César, y que César decía que su madre le había propuesto», sostuvo, y remarcó que César «era un mentiroso, según las palabras de Cecilia».

