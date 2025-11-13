Cayó en Chaco un hombre por estafas con cheques falsos por más de $29 millones

Un hombre de 30 años fue detenido este jueves en la localidad de Hermoso Campo, acusado de cometer estafas millonarias con cheques falsos. El operativo fue realizado por efectivos de la División de Investigaciones Complejas de Charata, por orden del fiscal Fernando Ojeda, titular de la Fiscalía N°2.

El procedimiento se llevó a cabo entre las 11 y las 14 horas en una vivienda ubicada entre la calle 9 de Julio y avenida Chaco, donde los agentes aprehendieron al sospechoso, identificado como O.G.C.R., oriundo de Los Juríes, provincia de Santiago del Estero.

Según la investigación, el detenido habría utilizado cheques apócrifos para comprar maquinarias agrícolas y un automóvil, causando un perjuicio superior a los 29 millones de pesos a un productor identificado como Germán Ricardo Vera.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron un teléfono celular Redmi 13, un cheque por 12 millones de pesos y dos libretas con anotaciones comerciales, considerados elementos clave para la causa.

Además, fuentes policiales confirmaron que el acusado estaría vinculado a otra estafa denunciada en septiembre pasado en Santiago del Estero, donde un agricultor fue víctima de un fraude de más de 70 millones de pesos bajo un modus operandi similar.

El procedimiento contó con la colaboración de la Comisaría de Hermoso Campo, y el detenido permanecerá alojado en esa dependencia a disposición de la fiscalía interviniente, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de las maniobras.

Comentarios