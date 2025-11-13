Bajo Hondo Chico: mataron a un puma y difundieron las fotos como trofeo

El hecho ocurrió en Bajo Hondo Chico, cerca de Sáenz Peña. La Policía allanó una vivienda donde secuestraron el cuero y restos del animal. Un joven de 19 años fue identificado por la Justicia por infracción a la Ley de Conservación de la Fauna.

Hace pocos días se conoció la desaparición y muerte de la yaguareté Acai en El Impenetrable, y dicha situación, que atentó contra la conservación de la mencionada especie, generó indignación en los expertos y en toda la sociedad. Sin embargo, hoy se difundió otro hecho de maltrato animal en Chaco, más precisamente en Bajo Hondo Chico. La Policía tomó conocimiento de que un puma fue cazado y que los autores hacían alarde difundiendo fotografías.

Otro golpe a la fauna chaqueña: mataron a un puma y difundieron las fotos como trofeo

Según el parte policial difundido este jueves, las autoridades actuaron tras la divulgación de imágenes en el estado de WhatsApp, donde se visualizaba a dos hombres exhibiendo como trofeo la caza furtiva de un animal silvestre.

Es así que el personal rural realizó las averiguaciones correspondientes y, a las 9 de la mañana de este jueves, allanaron el lote 45 en Bajo Hondo Chico, en cercanías de Sáenz Peña. En el inmueble se hallaba la moradora, identificada como C. B. G., de 42 años, y el supuesto autor del hecho, un joven de 19 años conocido como L. M. J.

Otro golpe a la fauna chaqueña: mataron a un puma y difundieron las fotos como trofeo

En dicho sitio, los agentes secuestraron cuero de animal silvestre, especie puma, dos kilos de producto cárnico perteneciente al mismo animal y cinco balines de plomo. En el caso intervino la fiscal de Investigación Rural, María Emilia Rudaz, quien dispuso que el señalado sea identificado en la causa «Supuesta infracción a la Ley 22.421 de conservación de la fauna», en libertad.

Fuente:diariochaco

Comentarios