Zdero en España: «Avanzamos en gestiones que impulsen el desarrollo del Chaco»

El gobernador, Leandro Zdero estuvo en la Embajada Argentina en España, en el marco de la misión institucional que se desarrolla en ese país. «Avanzamos en gestiones para promover inversiones, comercio y proyectos de cooperación que impulsen el desarrollo del Chaco», expresó el chaqueño a través de su cuenta oficial de X.

La misión en el país europeo forma parte de una agenda que tiene como objetivo generar oportunidades de inversión, impulsar obras claves y promover el crecimiento económico y la creación de empleo en el territorio provincial. En ese contexto, este martes, el mandatario mantuvo un encuentro con autoridades del banco BBVA.

De la reunión participaron Carina Allende Siliano Manangin, directora y responsable de la banca para América Latina y África, y Oscar Díaz, subdirector de Relaciones Internacionales del BBVA, y se abordaron alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos de Chaco vinculados a infraestructura, energía y desarrollo productivo.

Asimismo, tras su paso por la Embajada Argentina en España, Zdero señaló: «Fortalecemos vínculos en España para el desarrollo del Chaco. Estuvimos presentes en la Embajada Argentina en España, donde avanzamos en gestiones para promover inversiones, comercio y proyectos de cooperación que impulsen el desarrollo del Chaco».

Finalmente, destacó que se trabaja a fin de «abrir nuevas oportunidades para el crecimiento productivo, la generación de empleo y la proyección internacional de la provincia».

