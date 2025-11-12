Milei encabeza este miércoles una nueva reunión de Gabinete

Este martes, Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. En el encuentro, pactado para después de las 10.30, el Presidente reunirá a sus funcionarios, luego de la reestructuración de áreas clave del Gobierno, las cuales fueron anunciadas en el Boletín Oficial de este martes.

Con ese panorama, se espera que poco después de las 9.30 arribe a Casa Rosada la mesa chica, compuesta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Así, el Ejecutivo delinea la estrategia a seguir, en la antesala de la asunción de los nuevos legisladores nacionales. La reunión, además, se da tras las declaraciones de Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, quien detalló que el acuerdo comercial entre la Argentina y el país norteamericano está «prácticamente terminado».

«El acuerdo está prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para poner el moño y comunicarlo. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado», sostuvo este lunes el diplomático.

Comentarios