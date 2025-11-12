Mar del Plata: denunciaron abuso en una escuela e incendiaron la casa de un niño acusado

Un grave confllicto escaló en las últimas horas en Mar del Plata, luego de que dos madres denunciaran que sus hijas, de seis años, habrían sido manoseadas por un compañero de diez en la Escuela N° 21. La situación derivó en incidentes frente al establecimiento y en el incendio de la vivienda del menor acusado.

El episodio ocurrió el martes, cuando un grupo de alrededor de 30 padres se presentó en el colegio para pedir explicaciones y exigir medidas. En medio de los reclamos, la policía mantuvo a los alumnos dentro del edificio por precaución, mientras afuera se desarrollaban protestas y cortes en la intersección de avenida Colón y calle 212.

La tensión escaló cuando un grupo de personas intentó ingresar a la escuela y provocó daños materiales, incluyendo la rotura de una ventana de un patrullero. Posteriormente, un grupo se dirigió a la vivienda del niño señalado, donde se registraron destrozos y un incendio intencional.

Las fuerzas policiales y Prefectura desplegaron un operativo especial para resguardar la zona y evitar enfrentamientos mayores.

Según fuentes judiciales citadas por La Capital, el caso está siendo investigado por la fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Dado que el niño acusado tiene diez años, no es punible por la legislación vigente. La fiscalía analiza las circunstancias de los hechos y las medidas de contención necesarias para las familias involucradas.

Ante la violencia registrada, los gremios docentes de Mar del Plata —entre ellos Suteba, FEB, ATE, Udocba y el Sindicato de Trabajadores Municipales— convocaron a un paro distrital para este miércoles 12 de noviembre. La jornada incluirá una movilización bajo la consigna «Las escuelas son territorio de paz».

La medida abarca todos los niveles educativos del partido de General Pueyrredón y busca reclamar seguridad para la comunidad educativa y repudiar los hechos de violencia ocurridos en las últimas horas.

Comentarios