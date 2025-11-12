Gustavo Melgarejo ante el jurado: «Lo único raro que vi fue un rastro de fuego»

El expeón del Campo Rossi, acusado de encubrimiento agravado, negó toda participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski y aseguró que el día del crimen estuvo en una cena con su expareja y un vecino.

Continúan las declaraciones testimoniales en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, y este miércoles, luego de Emerenciano Sena, Fabiana González y Griselda Reinoso, fue el turno de Gustavo Melgarejo, quien se desempeñaba como casero en el Campo Rossi, propiedad de la familia Sena. El hombre está imputado por encubrimiento agravado en calidad de partícipe secundario y, al igual que los demás acusados, declaró ante el jurado popular.

«Estoy acá porque me acusan de algo que no hice. Por culpa de esta causa estoy pagando una cosa que no hice, y perdí a mi familia.Hace dos años y cinco meses que no puedo ver a mi hijo. Lo único que quiero es que se haga cargo el que realmente es culpable» , comenzó diciendo Melgarejo, visiblemente afectado.

Durante su testimonio y luego de esperar unos minutos por que se lo veía afectado emocionalmente, aseguró que el 2 de junio, día en que Cecilia ingresó a la casa de los Sena y no volvió a salir, terminó de trabajar cerca de las 15, tras encerrar a los animales, y luego se reunió con su expareja, Griselda Reinoso, y un vecino, el señor Ríos, para comer un asado. «Tipo 17 nos fuimos a la casa del vecino a cocinar», relató, en coincidencia con la versión brindada por Reinoso, quien también aseguró haber pasado esa noche allí.

Melgarejo explicó que volvieron al Campo Rossi cerca de la medianoche para descansar y retomar las tareas al día siguiente. Aclaró además que desde su casa «no se veía ninguna quemazón», ya que «la luz del galpón llegaba hasta la entrada, y más allá de eso no se veía nada».

Sin embargo, contó que días después notó algo extraño: «Una tarde, cuando íbamos a encerrar a los animales, vi un rastro de que hubo fuego. Le dije a mi ex pareja ‘mirá si viene Emerenciano me va a retar’, porque estaba prohibido quemar basura o ramas en el campo».

Melgarejo también recordó el momento del allanamiento policial: «Me encontraron comprando cerveza. Cuando volví, había policías y periodistas en el portón. Les dejé pasar, respondí todo lo que me preguntaron y me quedé afuera con ellos. Lo único raro que vi fue el rastro de la quemazón, y de ahí quedé detenido, sin saber por qué».

Finalmente, sostuvo que no tenía relación directa con los Sena: «Nunca tuve comunicación ni trato con Marcela, Emerenciano o César. Solo hablaba con Gustavp Obregón, que era quien me pagaba y me decía lo que tenía que hacer».

Cerró su testimonio reiterando su inocencia: «Estoy preso injustamente. Que pague el culpable, no gente inocente como nosotros».

