Griselda Reinoso declaró en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y sostuvo su inocencia

La imputada, acusada de encubrimiento agravado, negó haber participado en el hecho y aseguró que el día del crimen estuvo en una cena con su familia y vecinos.

Continúan las declaraciones testimoniales de los imputados en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Resistencia. Este miércoles en el turno de Griselda Reinoso, acusada junto a Gustavo Melgarejo de encubrimiento agravado en calidad de partícipe secundario.

Durante su declaración, Reinoso fue contundente:»Lo único que digo es que soy inocente de todo lo que se me acusa», expresó al iniciar su testimonio.

Luego, respondió preguntas de su abogada y relató qué hizo el 2 de junio, día en que Cecilia ingresó a la casa de los Sena y no volvió a salir con vida.»A partir de las 17 fui a una cena con un vecino, el señor Ríos. Estábamos preparando la comida con mi expareja Melgarejo, mi hija y mi nieta», detalló.

La mujer aseguró que solo salió una vez durante la tarde, para ir a un kiosco que «quedaba dentro del terreno de Ríos», y afirmó que no se ausentó del lugar en ningún momento.

«Esa noche estuvimos hasta las 12 en la cena, donde hay pruebas de fotos y videos. Después volvimos al Campo Rossi, donde Melgarejo era cuidador, para descansar y hacer las tareas diarias al día siguiente» , explicó Reinoso.

Consultada sobre si vio algo inusual al regresar, Reinoso respondió:»No vi fuego ni nada extraño», en referencia al lugar donde los fiscales sostienen que fueron calcinados los restos de Cecilia.

La imputada también aclaró que no tenía una relación cercana con la familia Sena:»A Marcela Acuña y a Emerenciano Sena los conocía solo de vista, igual que a Obregón», afirmó. Finalmente, describió que su rol en el Campo Rossi era el de «ama de casa».

Con esta declaración, el juicio avanza hacia su etapa final, luego de los testimonios de Emerenciano Sena y Fabiana González, y antes de que se desarrollen los alegatos de clausura.

fuente:datachaco