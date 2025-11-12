Fuerte testimonio de Marcela Acuña en el juicio: «Me acusaron de asesina, pero jamás dañaría a una persona»

La madre de César Sena declaró ante el jurado en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Dijo ser inocente, defendió a su hijo y aseguró que la causa busca «ensuciar» a su familia. Relató además qué ocurrió el 2 de junio, día en que la joven desapareció.

En el marco de las últimas declaraciones testimoniales del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, este jueves fue el turno de Marcela Acuña, madre de César Sena y pareja de Emerenciano Sena, también imputado. Acuña está acusada por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, en carácter de partícipe primaria.

«Se me hace muy difícil declarar después de Emerenciano. Soy una mamá que creo que hizo lo incorrecto, pero me manejé como mamá y me voy a seguir manejando como mamá«, comenzó diciendo Marcela Acuña.

Acuña relató su historia familiar, asegurando que su relación con Emerenciano fue «conflictiva» y que su hijo César nació «en un contexto de diferencias sociales». «Me duele mucho, porque amo a mi hijo. Es lo único que me unía a Emerenciano. No estoy con él por todo lo que pasó», sostuvo.

Durante su testimonio, negó haber tenido una mala relación con Cecilia Strzyzowski: «Nunca tuve peleas ni enfrentamientos con ella. Era una chica más. Cuando César me dijo que le gustaba, me pareció bien. Pensé que podía ayudarlo a estabilizarse emocionalmente».

También contó que se enteró del casamiento de su hijo «por las redes sociales» y que, aunque no estaba de acuerdo, decidió apoyarlo. Asimismo, explicó que le dijo a su hijo que si esaba casado, tenía que vivir con su mujer, César quería vivir con sus padre por loque «yo misma pagué el divorcio después, porque César quería seguir estudiando. Eso fue lo primero que oculté a Emerenciano, para cubrir a mi hijo», reconoció.

Sobre el 2 de junio de 2023, día en que Cecilia desapareció tras ingresar a la casa de la familia Sena, Acuña dio detalles de su rutina y de lo que vio en la vivienda. «Me fui en remis al barrio y cuando volví, Fabiana González —también imputada— me dijo que había visto a César en la casa, buscó mi DNI para un trámite que yo le pedí y se fue. Luego él llegó al barrio cerca del mediodía, y lo noté raro. Tenía rasguños en el cuello y me dijo que se había peleado con Cecilia» , relató.

En ese contexto, sostuvo que al recorrer la parte baja de su casa —donde guardaban donaciones— vio algo que la perturbó: «Era un lugar oscuro, vi un bulto entre las cosas, no un cuerpo, ni una mano, solo un bulto. Ahí lo relacioné con cómo lo vi a César y salí espantada.Le mandé un mensaje a Gustavo Obregón para que se fijara, pero le pedí que no le diga a Emerenciano». Acuña aseguró además que su hijo estaba bajo tratamiento psicológico: «La psiquiatra me dijo que César estaba en una ‘alarma roja’. No entendí qué significaba en ese momento, pero lo oculté, incluso a su padre». En otro pasaje de su declaración, criticó duramente la investigación judicial. «La Justicia me acusó de asesina. Si querían, en una semana podían descubrir qué pasó con Cecilia, pero prefirieron ensuciar a mi familia, defensora de presos políticos. Querían negociar cargos políticos y por eso estamos sentados acá», denunció. Finalmente, reafirmó su inocencia y su deseo de saber la verdad: «Tengo la condena social, pero quiero saber qué pasó con Cecilia. Me declaro inocente. Amo a mi hijo y jamás lo culparía de algo si no estuviera segura». fuente:datachaco

Comentarios