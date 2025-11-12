Fabiana González rompió en llanto al declarar: «Hace dos años y medio me culpan de algo que no hice»

Imputada por encubrimiento agravado, la mujer negó haber participado en la limpieza de la casa de los Sena y aseguró que solo cumplía tareas vinculadas a la fundación del movimiento.

En el marco de las últimas declaraciones testimoniales del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, este miércoles luego de la declaración de Emerenciano Sena, fue el turno de Fabiana González, imputada por encubrimiento agravado. La mujer, que integraba el movimiento piquetero liderado por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fue señalada por los fiscales como una de las personas que habría colaborado en eliminar rastros del crimen en la casa familiar.

Durante su testimonio, González negó cualquier participación en los hechos que se le imputan y sostuvo que su vínculo con la familia Sena era laboral y afectivo: «Yo siempre hice las tareas virtuales de mi trabajo y siempre fui a la casa de Marcela. Era mi deber abrir al que sacaba la basura o las donaciones. Ese día, la señora Acuña me pidió que done el colchón y la cama. Llamé a Alfredo Aguirre, quien siempre se encargaba de eso. Nunca vi que eso tuviera sangre porque nunca alcé las cosas», explicó ante el tribunal.

Asimismo, remarcó que nunca realizó tareas de limpieza dentro de la vivienda:«Yo no soy la chica que limpia la casa, nunca hice esas tareas. Solo acompañaba a las chicas que iban a limpiar o a buscar ropa. Abría las puertas o iba a comer con ellos, porque Marcela era como mi mamá».

Visiblemente conmovida, González relató parte de su historia personal y su relación de dependencia con el matrimonio Sena:»En 15 años estuve en el movimiento. Fui criada por mi abuela, mi mamá y mi hermana son discapacitadas. Cuando mi abuela murió, Marcela y Emerenciano me ayudaron para velarla dignamente, porque no tenía para comprarle un cajón. Desde ese día me puse más a trabajar con ellos».

La imputada rompió en llanto al hablar de su situación familiar:»Mi mamá no sabe que estoy detenida hace dos años y medio. Es a la que menos veo, tampoco a mi hermana. Les hizo muy mal todo esto. Quiero ver a mi hija de 5 años que está con su hermana».

Entre lágrimas, cerró su declaración con un pedido al tribunal:»Si hay un culpable, que lo pague. Con Marcela y Emerenciano siempre voy a estar agradecida, eran como mis papás. Les pido de corazón: soy mamá y nunca pensé vivir esta tormenta que estoy viviendo».

Fabiana González no respondió preguntas al finalizar su exposición. Su testimonio se da en el tramo final del proceso judicial que busca esclarecer el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, y por el que están acusados César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a otros cuatro imputados por encubrimiento.

