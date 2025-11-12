El Gobierno ratifica el esquema de bandas cambiarias pese a las tensiones por el dólar alto

Aunque el Gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario de tensión cambiaria, tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteraron que no habrá modificaciones en el sistema de bandas que regula el tipo de cambio. Según el plan oficial, el objetivo es que esas bandas se vayan ampliando progresivamente hasta volverse irrelevantes, mientras el mercado encuentre su propio equilibrio.

El problema que enfrenta el Ejecutivo en las últimas semanas es que, pese a la victoria electoral y a los flujos externos positivos, el dólar se mantiene a apenas un 5% del límite superior de las bandas cambiarias. En este contexto, el Banco Central (BCRA) tiene restricciones para comprar divisas sin empujar la cotización hacia el techo del sistema, lo que lo obligaría a vender reservas, según las normas vigentes.

Desde la sociedad de Bolsa Max Capital, explicaron que «la principal dificultad será acumular reservas netas con el tipo de cambio tan cerca del techo, porque los inversores desconfían de que el BCRA pueda sostener las compras sin tener que intervenir después para vender dólares».

Sin embargo, los analistas de esa firma señalaron que Caputo parece confiar en una apreciación del peso —es decir, una baja del dólar— que mantenga el tipo de cambio dentro de la zona de confort. «El Gobierno parece creer que los flujos externos permitirán una apreciación real del peso que refuerce la credibilidad del esquema», indicaron, aludiendo a emisiones de deuda corporativa y provincial que podrían aliviar la presión.

El economista Sebastián Menescaldi, de EcoGo, coincidió en que podría haber una «ventana de oportunidad» para que el peso se aprecie y el Tesoro logre comprar dólares sin activar ventas del BCRA. Según su análisis, diciembre suele ser un mes con mayor demanda de pesos por el pago de aguinaldos y vacaciones, lo que tiende a moderar la cotización del dólar.

«En este mes hay un salto en la demanda de dinero del orden del 6%, y muchas personas venden dólares para hacer frente a gastos de fin de año», explicó el especialista.

Desde Quantum, el economista Fernando Baer destacó que las condiciones actuales favorecen una apreciación del peso y podrían alentar inversiones en moneda local bajo estrategias de carry trade, donde los inversores buscan rendimientos en pesos que superen la devaluación esperada.

«Por lo pronto, no hay motivos para pensar en un cambio en el esquema. Las condiciones para que el tipo de cambio se aprecie están dadas; lo que resta ver es si el Tesoro o el BCRA salen a comprar dólares y ponen un piso a esa tendencia», señaló Baer.

