Detuvieron a dos hombres en Castelli por intentar pagar con dólares falsos en una estación de servicio

Dos hombres fueron detenidos en Juan José Castelli tras intentar pagar con dólares falsos en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Provincial N° 9. El hecho se registró cuando los empleados del lugar advirtieron que los billetes presentaban irregularidades y dieron aviso a la Policía.

Ante la denuncia, los efectivos montaron un operativo cerrojo y lograron interceptar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos. Durante la inspección, los agentes hallaron dinero en distintas monedas, teléfonos celulares y documentación personal.

Con orden judicial, luego iniciaron la requisa del automóvil, donde se encontró una importante cantidad de billetes argentinos y dólares, además de cheques y otros papeles de interés para la causa.

Ambos ocupantes del vehículo fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar el origen del dinero y si están vinculados con otras maniobras similares en la región.

