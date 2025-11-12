Desorden con disparos entre simpatizantes de Villa Alvear: secuestraron un arma y droga

Un importante operativo policial se desplegó este martes por la noche en la intersección de las calles Padre Sena y La Pampa, en Resistencia, tras un llamado que alertó sobre un desorden con detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con el parte policial, cerca de las 19:50 distintas unidades —entre ellas las comisarías 3ª, 11ª, 14ª y la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM)— realizaron un operativo cerrojo en la zona, logrando la demora de nueve personas, ocho hombres y una mujer.

Durante el procedimiento, uno de los demorados, identificado como L.A.G de 25 años, dejó caer una pistola Bersa Thunder Pro 9 mm color negro, con numeración limada y cargador con 15 cartuchos, doce marca FMB y tres SP. Además, entre sus pertenencias se hallaron cuatro envoltorios de cocaína (3,5 gramos).

Por su parte, P.D.L.O de 24 años tenía cinco envoltorios de marihuana (3,2 gramos), los cuales, tras las pruebas de campo realizadas por personal de la División de Drogas Peligrosas, dieron resultado positivo.

En total, se secuestraron:

Una pistola Bersa Thunder Pro con cargador y municiones.

Cuatro envoltorios de cocaína (3,5 g).

Cinco envoltorios de marihuana (3,2 g).

Seis motocicletas involucradas en el hecho.

DISPOSICIONES JUDICIALES

La Fiscalía Penal N° 6 dispuso la aprehensión de L.A.G por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino (tenencia ilegal de arma de fuego).

Por otro lado, el Juzgado de Faltas dispuso la aprehensión de los otros seis involucrados por infracción a los artículos 44° y 60° del Código de Faltas Provincial, mientras que dos personas más fueron notificadas por el artículo 60°.

