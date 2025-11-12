Corrientes: usurpó la identidad de un juez de Casación para vender traslados policiales

Se hacía pasar por un juez federal y cobraba comisiones por mover agentes policiales. La denuncia del verdadero magistrado permitió rastrearlo y detenerlo.

Un exagente de la Policía Federal fue detenido por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, acusado de hacerse pasar por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone. Según la investigación, ofrecía «tramitar» traslados de efectivos de la Policía de Corrientes a cambio de sumas que iban desde los 200.000 hasta los 400.000 pesos.

El expediente se inició a fines de septiembre de 2025, tras la denuncia del propio Petrone. El camarista fue advertido por el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, quien había recibido insólitas comunicaciones de un supuesto Petrone que lo presionaba para intervenir en causas y traslados policiales.

El exagente contactó a Fresneda a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, usando la foto de perfil del verdadero magistrado. En esos intercambios, el impostor se presentó como el presidente de la Casación Penal y ofreció «usar su influencia» para resolver un conflicto de subrogancia. En un mensaje llegó incluso a advertir que podía «cortar cabezas», expresión que hizo saltar las alarmas.

Las maniobras apuntaban a dos frentes: intervenir en una causa por narcotráfico —presionando para revertir una prisión domiciliaria— y obtener dinero de policías correntinos interesados en ser trasladados.

Comisiones por los «pases»

De acuerdo con las pruebas reunidas por el fiscal Franco Picardi, el exagente cobró 200.000 pesos a un efectivo correntino por gestionar su traslado a la Comisaría 15. Cuando el movimiento se demoró, reclamó otros 400.000 pesos.

En otro intento similar, exigió 300.000 pesos a cambio del pase de un segundo policía. Esa suma fue transferida a la cuenta de una mujer vinculada al acusado, luego de descontar 50.000 pesos que quedaron en manos de un intermediario. En esa ocasión, el falso juez incluso dijo tener «contacto directo con el gobernador» de Corrientes.

La División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal logró rastrear el número de teléfono utilizado hasta una vivienda del barrio Bicentenario, en General Rodríguez. Allí fue detenido el sospechoso, quien durante su indagatoria se negó a declarar pero pidió «disculpas por los inconvenientes ocasionados».

En el domicilio se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con municiones sin autorización legal. Por ese motivo, además del delito de usurpación de identidad, también fue indagado por tenencia ilegal de arma de fuego.

Comentarios