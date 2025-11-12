Con una proyección de superávit, el Presupuesto 2026 fue aprobado en la Legislatura

Tras un intenso debate, la previsión de gastos, erogaciones e inversiones presentada por el Poder Ejecutivo logró la sanción legislativa con 29 votos a favor.

La Cámara de Diputados del Chaco sancionó este miércoles el Presupuesto 2026. Con 29 votos a favor, dos en contra y una abstención, los legisladores chaqueños sancionaron con fuerza de ley el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal 2026.

Fue durante la sesión ordinaria número 16, que, luego de obtener quorum, convocó a diputados chaqueños a abordar el Presupuesto 2026, presentado por el Ejecutivo provincial.

Con ese panorama, tras cruces y disputas entre el oficialismo y la oposición, los legisladores avanzaron con la aprobación de la ley, que prevé erogaciones por $ 4,4 billones y proyecta un resultado financiero positivo de $ 156,5 millones. Además, se autoriza la emisión de Letras del Tesoro por hasta $ 140.000 millones y se fijan los límites de la planta de personal de la administración provincial.

Desde la oposición acompañaron la ley en general; sin embargo no lo hicieron en particular. Así, tras el tratamiento de los artículos en particular, la ley quedó sancionada.

Fuente:diariochaco

