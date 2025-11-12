Ciberdelito: detienen a una mujer que estafó a su vecina por cerca de 2 millones de pesos

El Departamento de Cibercrimen, a través de su División de Delitos Tecnológicos, logró esclarecer un complejo caso de estafa digital que afectó a una vecina de la ciudad, con un perjuicio económico superior a $1.800.000.

La investigación se inició el pasado 21 de septiembre, cuando una mujer domiciliada en Resistencia, denunció ante la Comisaría Tercera que una vecina habría accedido de manera indebida a sus cuentas bancarias del Banco Nación, Tarjeta Naranja y Crédito Argentino.

La detenida habría realizado transferencias por un total de $293.000 y gestionado un préstamo de $1.600.000 a nombre de la damnificada, todo sin su consentimiento.

Personal especializado de la División de Delitos Tecnológicos aplicó técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y realizó entrevistas e con vecinos, logrando ubicar a la presunta autora del hecho, que fue conducida a la unidad policial para ser puesta a disposición de la justicia.

Tras una consulta telefónica con el Equipo Fiscal N° 10, el Ayudante Fiscal Víctor Krumel, en coordinación con la magistrada interviniente, dispuso la notificación de aprehensión de la mujer por “Supuesta Estafa”.

