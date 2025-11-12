Caso Acaí: allanaron la vivienda de un sospechoso por la caza de la yaguareté

Fue en el paraje El Manantial, en El Espinillo. Secuestraron tres celulares y la Fiscalía decidió no tomar medidas judiciales contra el allanado.

Continúan las investigaciones en torno a la caza de la yaguareté Acaí en El Impenetrable. Este martes, personal policial realizó un allanamiento en el domicilio de uno de los posibles autores de la caza del animal, en el Paraje Manantial, en El Espinillo.

El procedimiento se realizó por orden de Juzgado Federal de Sáenz Peña, en la vivienda de un hombre de 53 años, identificado como F.D.E. En el lugar, el personal secuestró tres teléfonos para obtener la información que pueda ser interesante para la causa.

En ese sentido, el fiscal federal Carlos Amad dispuso no tomar ninguna medida judicial contra el sujeto allanado.

La caza de la yaguareté fue informada este lunes por la fundación, indicando que el animal fue liberado a principios de octubre y que perdieron su señal el 25 de dicho mes. Asimismo, el Gobierno indicó que, de confirmar la muerte de la especie protegida, será querellante en la causa.

