Amarres en el Parque de la Democracia: una joven de 22 años fue advertida

Personal policial sorprendió a una joven realizando un ritual con velas en el sector de juegos del parque y le indicó que esta actividad estaba prohibida, por lo que se retiró voluntariamente.

El personal del destacamento ubicado en el Parque de la Democracia, en Resistencia, realizaba su recorrida habitual en la noche del martes, alrededor de las 23:30, cuando notó que unas personas llevaban a cabo una actividad inusual en el predio.

Según el parte policial, estos individuos estaban realizando una especie de ritual, encendiendo velas y otros elementos sobre uno de los bancos ubicados en el sector de juegos, más precisamente frente al helipuerto del parque.

Al descubrir esta situación, los agentes se entrevistaron con una ciudadana identificada como F. D. L., de 22 años, a quien se le informó que estaba prohibido realizar esa actividad en el lugar, invitándola a retirarse, lo que hizo amablemente.

