Afortunados de Resistencia y Vilelas se llevaron más de $ 34 millones en la Poceada

Los flamantes ganadores realizaron las jugadas, por un lado en la Agencia 728 de Resistencia y en la Agencia 758 de Puerto Vilelas.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este martes 11 de noviembre dejó dos nuevos millonarios en las localidades de Puerto Vilelas y Resistencia. El premio total fue de $ 34.266.125.

Los números de la suerte que completaron la jugada ganadora fueron: 04, 08, 42, 48 y 56.

El ganador de la localidad de Puerto Vilelas realizó la jugada en la Agencia 758, mientras que el de Resistencia hizo lo propio en la Agencia 728.

El nuevo sorteo de la Poceada se realizará el próximo jueves 13 con un pozo base de 49 millones de pesos.

