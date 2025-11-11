Secheep reorganizó el mercado eléctrico y detalló la nueva forma de abastecimiento

Este martes, el presidente de Secheep, José Bistoletti, dio una conferencia de prensa para anunciar los cambios en las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista que entraron en vigencia el 1 de noviembre mediante la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía.

Bistoletti explicó que el objetivo es incentivar la libre contratación entre demanda y oferta, mediante un cambio profundo en la forma de abastecimiento y en el pago de energía.

«La forma que concebíamos todas las provincias y distribuidoras del país era comprar directamente a través de CAMMESA, «quedará con una función estrictamente administrativa». En un primer momento será por un tiempo, pero para que en este transcurso opten por la contratación», sostuvo Bistoletti.

A partir de ahora, según detalló, Secheep tendrá que contratar la energía para los servicios públicos residenciales que presta, mientras que los grandes usuarios (con consumo superior a 300 kV) podrán contratar directamente a un generador o autorizar a Secheep a comprar energía a su nombre.

«Tenemos 150 grandes usuarios que pueden ahora contratar la energía de un generador o autorizarnos a nosotros para que compremos la energía a nombre de ellos. Esto genera un doble mercado y todo aquel, tanto Secheep como un gran usuario que no tenga un contrato, la energía le van a abastecer por el precio del momento», explicó Bistoletti.

Además, señaló que Secheep continuará abasteciendo a los usuarios residenciales, pero no tiene la obligación de hacerlo al 100%, por lo que podrían sufrir cortes, de allí la necesidad de que los usuarios recurran a un contrato.

La Resolución 400/2025 reorganiza el Mercado Eléctrico Mayorista, definiendo nuevas categorías de demanda (grandes usuarios, residenciales y no residenciales) y de generación (asignada, spot y nueva). También crea servicios de reserva para asegurar el suministro y establece que CAMMESA deberá aplicar las nuevas reglas y controlar su cumplimiento, hasta su cierre definitivo por el Gobierno nacional.

Síntesis de la resolución de la Secretaría de Energía

De acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial de la Nación, la Resolución 400/2025 firmada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía establece una serie de medidas destinadas a poner en marcha una reorganización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir del 1 de noviembre de 2025.

Entre sus determinaciones, aprueba las «Reglas para la Normalización del MEM y su Adaptación Progresiva» que integran la resolución, para que comiencen a regir en las transacciones económicas del mercado mayorista desde la fecha señalada.

De tal manera, se categoriza la demanda mediante dos tipos fundamentales: la «Demanda de Grandes Usuarios de Distribución (GUDI)», que corresponde a puntos de suministro con potencia contratada igual o superior a 300 kilovatios y la «Demanda Estacionalizada de Distribución», que se divide a su vez en «Residencial» y «No Residencial».

En cuanto a la generación eléctrica, la resolución define tres grandes categorías. Por un lado la «Generación Asignada» que abarca las unidades con contratos vigentes o la generación bajo administración estatal. Por otra parte, la «Generación al Spot» engloba aquellas unidades no clasificadas como asignadas y que pueden participar en el mercado spot. Finalmente, la «Generación Nueva» alcanza a instalaciones habilitadas comercialmente a partir del 1 de enero de 2025.

Finalmente, se instruye al Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), como Organismo Encargado del Despacho (OED), a elaborar los procedimientos técnicos y de monitoreo necesarios para implementar lo resuelto, y se faculta a la subsecretaría correspondiente para dictar normas complementarias para llevar a la práctica lo previsto. Esto también supone la última intervención de CAMMESA que a partir de esta acción dejará de intervenir en el mercado, para luego ser cerrada por las autoridades nacionales.

