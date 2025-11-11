Sameep y Secheep concretaron trabajos «para garantizar un servicio óptimo en el verano»

Se trata de la puesta en funcionamiento de un nuevo centro de distribución eléctrica.

Sameep y Secheep llevaron adelante este martes una intervención técnica clave en la Planta Potabilizadora de Barranqueras, con la puesta en servicio del nuevo centro de distribución eléctrica (transformador).

Desde el Gobierno afirmaron que «esta obra permitirá mejorar el abastecimiento energético, garantizar la confiabilidad del sistema de cara al verano y optimizar el servicio de agua potable para toda la provincia».

En este sentido, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, señaló que los trabajos se realizaron con el objetivo de fortalecer la infraestructura necesaria para una prestación más eficiente.

«Estas acciones contribuyen a incrementar y mejorar la obtención de agua potable para llegar a toda la comunidad, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, atendiendo con hechos concretos las demandas de los habitantes del Chaco», afirmó.

Para realizar la tarea, fue necesario interrumpir por siete horas el suministro eléctrico que alimenta las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) y suspender momentáneamente la impulsión del bombeo del Segundo Acueducto del Interior hacia Sáenz Peña.

Finalizado el trabajo, se reanudó la operación normal y se restableció gradualmente el servicio de agua potable en toda la región.

fuente:datachaco

Comentarios