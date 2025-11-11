SÁENZ PEÑA: UN INCENDIO DESTRUYÓ CUATRO COLECTIVOS EN UN TALLER DE LA EX EMPRESA SAN ROQUE

En horas de la tarde de este martes, un incendio de importantes proporciones se registró en un predio ubicado sobre calle 21, entre 22 y 24, donde funcionaba anteriormente la empresa de transporte Línea 1 – San Roque. El siniestro, que comenzó alrededor de las 17:00, afectó a cuatro colectivos que se encontraban fuera de servicio, provocando pérdidas totales.

En el lugar trabajaron arduamente dotaciones de la División Bomberos de la Policía del Chaco, con la autobomba A-3 y el móvil Agrale AR-027, junto a efectivos de Bomberos Voluntarios de Sáenz Peña, quienes lograron controlar las llamas tras varios minutos de intenso trabajo.

Según informó la Policía, los colectivos siniestrados —identificados con los números 34, 32, 30 y 10— estaban en desuso, sin baterías ni repuestos, y el predio no contaba con personal de vigilancia.

El encargado del lugar, Emanuel Eduardo Suedan (38), domiciliado en el barrio La Madrid, manifestó ser responsable del galpón donde permanecían los colectivos, indicando que el sitio no tiene sereno y que, según versiones, podría tratarse de un individuo en situación de calle que se hallaba pernoctando dentro de una de las unidades.

En el lugar también se hicieron presentes el Comisario Inspector Pablo Alexis Coronel, supervisor de la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña, y el Oficial Principal Luis Manuel Escobar, jefe de turno de la Comisaría Primera.

Por disposición del fiscal de turno, se labraron las actas correspondientes y se dio intervención a la División Investigaciones y División Bomberos para la realización de pericias. Asimismo, se solicitaron registros fílmicos a la Central de Monitoreo Municipal y al Sistema 911 con el fin de determinar las causas del incendio.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

fuente:diariochaco

